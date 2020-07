Migranti, Saviano si scaglia contro Zingaretti: «Ti sei venduto, sei diventato come Salvini» (Di venerdì 17 luglio 2020) Non solo le bordate interne. A mettere in discussione la segreteria di Nicola Zingaretti ora arriva anche Roberto Saviano, che scaglia contro il leader del Pd quella che a suo avviso deve essere la peggiore delle accuse: è diventato come Salvini. A far indignare tanto lo scrittore, infatti, è l’atteggiamento del partito sul tema dell’immigrazione. E, in particolare, il voto di ieri sul rifinanziamento delle missioni in Libia. Saviano punta il dito contro Zingaretti “Direi che è giunto il momento di dare un volto ai responsabili dell’orrore di cui noi siamo impotenti testimoni e migliaia di persone sono vittime, altrettanto impotenti. (…) E per questa tragedia abbiamo ... Leggi su secoloditalia

"Direi che è giunto il momento di dare un volto ai responsabili dell'orrore di cui noi siamo impotenti testimoni e migliaia di persone sono vittime, altrettanto impotenti. (...) E per questa tragedia ...

Quella promessa tradita. Il Pd deve spezzare il legame con Tripoli

Nel giorno dell’indignazione per la foto che ritrae l’ennesimo cadavere nel Mediterraneo, il segretario del Pd Nicola Zingaretti avrebbe dovuto spiegare — in realtà ci aspettavamo una spiegazione già ...

