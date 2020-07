Maltempo, oggi allerta gialla in 9 regioni per piogge e temporali (Di venerdì 17 luglio 2020) Il Maltempo arriva sulla fascia adriatica e su parte delle regioni del Centro Italia, con forte instabilità e temporali. Per questo il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per nove regioni, per la giornata di oggi, 17 luglio. Prevista allerta gialla per gran parte di Emilia-Romagna, Toscana e Lazio, sugli interi territori di Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata (LE PREVISIONI METEO). Leggi su tg24.sky

