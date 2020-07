Juventus, allarme infortuni: Chiellini, De Ligt e Bentancur, ecco quando torneranno (Di venerdì 17 luglio 2020) infortuni Juventus- Piccolo allarme dall’infermeria bianconero. Restano da valutare le condizioni di Chiellini, uscito anzitempo dalla sfida contro il Sassuolo per un nuovo problema al polpaccio. Il capitano bianconero potrebbe far ritorno già in vista della sfida di lunedì contro la Lazio. Punto interrogativo, ma lo stop potrebbe prolungarsi per soli 7-10 giorni. infortuni Juventus: la spalla di De Ligt fa i capricci Non solo Chiellini, suona l’allarme anche per Bentancur, ma il centrocampista bianconero dovrebbe essere a disposizione di Sarri già dalla sfida contro la Lazio. I prossimi allenamenti saranno decisivi. Sulla strade del recupero anche De Sciglio. Leggi anche: Capitolo ... Leggi su juvedipendenza

