Dentro la notte più lunga (Di sabato 18 luglio 2020) Tiziano Scarpa ha appena scritto una storia da leggersi a voce alta sull’orlo della notte, magari approfittando dell’insonnia, vera o presunta, di uno o più bambini, per ritrovarsi nel pieno di quella strana ansia di tanti anni fa, semplice e pulita, inconfessata, imprevedibile: il desiderio di sapere come va a finire. La penultima magia (Einaudi, pp. 218, euro 16,00) inizia in una notte «che dura troppo», come quella del libro di Isaia, ma senza rimbalzi di voci di vedette, perché … Continua L'articolo Dentro la notte più lunga proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

Tiziano Scarpa ha appena scritto una storia da leggersi a voce alta sull’orlo della notte, magari approfittando dell’insonnia, vera o presunta, di uno o più bambini, per ritrovarsi nel pieno di quella ...

Si terrà tutta in piazza della Pace, come richiesto dalle normative Covid, la "Buona notte con la biblioteca" edizione 2020. Sabato 11 luglio, in occasione di Concorezzo d'estate, è in programma un ...

