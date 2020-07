Coronavirus, il punto: il conteggio torna a salire, due tamponi positivi nel Lecchese (Di venerdì 17 luglio 2020) ... in terapia intensiva: 22, -1, i ricoverati non in terapia intensiva: 159, -5, i decessi: 3; totale complessivo: 16.778 I casi per provincia Fonte covidanalysis.it Milano 8 di cui 3 a Milano città ... Leggi su leccotoday

davidedm_91 : Questo Paese poteva e doveva essere molto più verde di così, a questo punto della pandemia. #coronavirus - mrmnft : Viviamo la più grande truffa della storia (#Coronavirus) Il punto di vista del Dott Massimo Citro ( medico, psicot… - Nanoalto : #Coronavirus, sale il rischio contagio: Rt nazionale medio sopra 1. Sei regioni sono oltre la soglia… - albertomaldino : Il Punto: Chiuso il capitolo dell’assetto proprietario di Aspi, è ora di pensare a una strategia per il mercato del… - mauQria : @Anaclet53896600 @robersperanza Forse ascoltare la interviste ai link che le ho dato sarebbe del tempo ben impiegat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus punto A che punto è la ricerca di un vaccino per il coronavirus AGI - Agenzia Giornalistica Italia Consiglio europeo sul Recovery Fund, scontro tra Conte e Rutte: “Tua proposta irricevibile” | DIRETTA

Oggi, venerdì 17 luglio 2020, a Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo straordinario: i capi di Stato e di governo dell’Unione europea si incontrano fisicamente per la prima volta da febbraio, dop ...

Juve, il calendario scudetto: la corsa con Inter, Atalanta e Lazio

Partita Scudetto doveva essere e partita Scudetto quasi certamente sarà. Non però nel senso che tutti le hanno attribuito per mesi. Juventus-Lazio di lunedì non deciderà chi tra le due piazzerà un pos ...

Oggi, venerdì 17 luglio 2020, a Bruxelles si riunisce il Consiglio europeo straordinario: i capi di Stato e di governo dell’Unione europea si incontrano fisicamente per la prima volta da febbraio, dop ...Partita Scudetto doveva essere e partita Scudetto quasi certamente sarà. Non però nel senso che tutti le hanno attribuito per mesi. Juventus-Lazio di lunedì non deciderà chi tra le due piazzerà un pos ...