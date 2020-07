Atalanta, Malinovskyi il talismano di Gasp che studia da ‘Gomez del futuro’ (Di venerdì 17 luglio 2020) L'Atalanta dei record, del gioco spumeggiante non è più una rivelazione ma bensì una certezza. La squadra di mister Gasperini prende sempre l’iniziativa, ha sempre il coraggio di aggredire gli avversari che siano meno importanti oppure i campioni ricchi e famosi. Gian Piero ha dato ai suoi ragazzi certezze: l’antidoto più efficace per fermare gli avversari è fare il proprio gioco, così come il più grande propellente per migliorarli è vincere. Un grande collettivo ricco di conoscenza, di idee e di generosità. Oggi l’Atalanta gioca in superiorità numerica grazie ad una sinergia che ne moltiplica le qualità. Il lavoro di squadra è una filosofia: rende di più e si è più efficienti, ma fare squadra in Italia è una ... Leggi su itasportpress

Bologna, 18 luglio 2020 – La parte finale del campionato è entrata nel vivo. Solamente cinque giornate al termine, ora gli allenatori non fanno più calcoli e mandano in campo la formazione migliore. T ...

Gasperini: per noi 2 punti per Champions «Verona rivelazione, peccato per Juric»

«Mancano due punti alla qualificazione in Champions, ma per noi è importante porci sempre obiettivi nuovi. Tre squadre in due punti in cinque giornate: una bella lotta anche per prepararci alla Final ...

«Mancano due punti alla qualificazione in Champions, ma per noi è importante porci sempre obiettivi nuovi. Tre squadre in due punti in cinque giornate: una bella lotta anche per prepararci alla Final ...