Arteta: “Aubameyang e Lacazette via? Sono fiducioso e positivo, sono importantissimi per noi” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il tecnico dell’Arsenal, Arteta, ha parlato alla vigilia della sfida di FA CUP contro il Manchester City. Tra i diversi temi trattati, anche quello legato al futuro di Aubameyang e Lacazette: “sono sempre stato molto fiducioso e positivo. Aubameyang si allena bene, so che è felice. Parlo molto con lui, è importantissimo per la squadra, il nostro capocannoniere. Lacazette è quel tipo di attaccante che mi piace tanto, lo dicevo anche prima di allenare l’Arsenal. È intelligente e competitivo, odia perdere. Un gran lavoratore”. FOTO: Twitter Ufficiale Arsenal L'articolo Arteta: “Aubameyang e Lacazette via? sono ... Leggi su alfredopedulla

ClockEndItalia : ?? LA FORMAZIONE! Arteta lascia in panca #Aubameyang, Nelson titolare. Fuori anche Mustafi, Ceballos, Bellerín e Ko… -

