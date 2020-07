Ztl, da ottobre nuove telecamere e tariffe a consumo (Di giovedì 16 luglio 2020) Uno stop momentaneo dovuto al Covid, ma ora il progetto di rivoluzione della Ztl voluto dalla giunta Appendino può proseguire. Per ora l’ingresso in centro resta gratuito fino al 30 settembre ma dal mese successivo un nuovo modello, alternativo al tanto contestato “Torino Centro Aperto” è già pronto. “La pandemia ci ha insegnato che oggi è assolutamente necessario costruire strumenti di regolazione della mobilità flessibili e adattabili alle sue evoluzioni – sottolinea la sindaca Chiara Appendino – per questo, prima città in Italia, abbiamo deciso di dotarci di una vera e propria infrastruttura”. La nuova Ztl sarà a gestione diretta della Città, realizzata con un investimento di 1,5 milioni di euro, vedrà l’avvio della sperimentazione dalla zona di piazza ... Leggi su nuovasocieta

nuovasocieta : Ztl, da ottobre nuove telecamere e tariffe a consumo #Torino - trapani24h : Ampliata la Ztl nel centro storico di Trapani, le novità in vigore fino a ottobre - GDS_it : Ampliata la #Ztl nel centro storico di Trapani, le novità in vigore fino a ottobre - sicilianotizie : #SiciliaOggiNotizie #SiciliaOggi #Notizie Trapani: ampliamento, in via sperimentale, della ZTL nel centro storico d… -

Ultime Notizie dalla rete : Ztl ottobre Ztl, da ottobre nuove telecamere e tariffe a consumo Nuova Società Parcheggiare a Rimini: le aree sosta vicine al centro, mappa e tariffe

Il centro di Rimini è una Zona a Traffico Limitato (ZTL) monitorata da telecamere che controllano gli accessi e senza il permesso per accedervi si rischia una multa. Quindi sapere quali sono i parcheg ...

Ampliata la Ztl nel centro storico di Trapani, le novità in vigore fino a ottobre

Cambia nuovamente la viabilità e alcuni dettagli della nuova Ztl comunale di Trapani. L’integrazione da parte di Giacomo Tranchida arriva dopo l’incontro con alcuni operatori della ristorazione avvenu ...

Il centro di Rimini è una Zona a Traffico Limitato (ZTL) monitorata da telecamere che controllano gli accessi e senza il permesso per accedervi si rischia una multa. Quindi sapere quali sono i parcheg ...Cambia nuovamente la viabilità e alcuni dettagli della nuova Ztl comunale di Trapani. L’integrazione da parte di Giacomo Tranchida arriva dopo l’incontro con alcuni operatori della ristorazione avvenu ...