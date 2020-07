VIDEO - Il nubifragio nel racconto dei superstiti: 'I bambini urlavano impauriti, scene da film' (Di giovedì 16 luglio 2020) Sottopasso di via Leonardo da Vinci, morte due persone rimaste intrappolate in auto 15 luglio 2020 Tragico nubifragio a Palermo, l'Amap: 'La bomba d'acqua non era stata preannunciata' 15 luglio 2020 ... Leggi su palermotoday

SkyTG24 : Le immagini del violento nubifragio che ha colpito #Palermo, causando anche la morte di due persone rimaste intrapp… - Tg1Raiofficial : Un violento #nubifragio si è abbattuto su #Palermo. Strade come fiumi. Sottopassi allagati. Due persone sarebbero a… - La7tv : #inonda Nubifragio #Palermo, Massimo #Giletti: 'Non è possibile morire così nel 2020. La manutenzione è la base per… - infoitinterno : Palermo, nubifragio in città: auto trascinate dalla furia dell'acqua. Gente si salva a nuoto. Video - biancacle : RT @SkyTG24: Le immagini del violento nubifragio che ha colpito #Palermo, causando anche la morte di due persone rimaste intrappolate in un… -