Trump fa fuori il suo guru elettorale (Di giovedì 16 luglio 2020) A meno di quattro mesi dalle presidenziali, Donald Trump ha sostituito il capo della sua campagna elettorale, Brad Parscale, con Bill Stepien. Anche nel 2016 ci fu un rimpasto burrascoso in mezzo all’estate: fu quando arrivò Steve Bannon (qui la sua conversazione con Il Foglio). Parscale, che gui Leggi su ilfoglio

Joe Biden accelera nei sondaggi e Donald Trump sostituisce il manager della sua campagna per la rielezione. Fuori Brad Parscale, dentro Bill Stepien. A darne notizia è il presidente su Facebook perché ...L'esperto ingaggiato per coordinare la sua campagna politica ha fatto sapere che il rapper «è fuori dalla corsa per la Casa Bianca», senza fornire ulteriori dettagli. Ma probabilmente tutto è legato a ...