Terremoto a Messina, forte scossa in Sicilia (Di giovedì 16 luglio 2020) scossa di Terremoto in Sicilia, a Messina: un sisma di 3.3 di magnitudo è stato registrato questo mattina poco dopo mezzogiorno forte scossa di Terremoto questa mattina a Messina: il sisma è stato registrato poco dopo mezzogiorno con epicentro a Capizzi. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la scossa è stata di magnitudo 3.3 con una profondità di cinque chilometri. Nessun danno a cose o persone, anche se la popolazione ha avvertito distintamente la terra tremare. Il Terremoto in provincia di Messina è stato, infatti, sentito in maniera netta anche ad Enna. Si tratta di un Terremoto che segue quello ... Leggi su bloglive

