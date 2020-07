Temptation Island anticipazioni: Manila Nazzaro e Lorenzo una sorpresa al falò (Di giovedì 16 luglio 2020) Temptation Island come da previsione ha conquistato il pubblico sempre molto interessato alle dinamiche di coppia dei fidanzati che hanno scelto d’accettare la sfida dei sentimenti. Tra le coppie nip anche Manila Nazzaro ex Miss Italia e Lorenzo Amoruso, i due sono una coppia stabile che non convive per motivi di lavoro ma si amano molto e in queste settimane lo hanno dimostrato più volte. Secondo quanto riferito dal sito Gossip News Italia i due sono riusciti a superare la prova dei 21 giorni ovviamente non senza reazioni. L’ex Miss Italia è stata corteggiata da uno dei tentatori Francesco Muzzi in modo insistente ma la bella Manila avrebbe mostrato solo un disinteresse, dall’altra parte l’ex calciatore della Fiorentina non avrebbe apprezzato ... Leggi su quotidianpost

