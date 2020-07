Temporale a Palermo. "Ho visto una coppia sparire nell'acqua". I vigili: "Nessuna vittima" (Di giovedì 16 luglio 2020) La macchina si troverebbe nel sottopassaggio di via Leonardo da Vinci. L'Amap: "Bomba d'acqua non preannunciata". Orlando: "Un fatto eccezionale che ci deve far riflettere". Salvini: "Sindaco pensa solo a migranti". Faraone: "Non è il momento di fare polemiche" Leggi su repubblica

matteosalvinimi : A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e… - rtl1025 : ?? Due bambini, il più piccolo di 9 mesi, sono stati ricoverati in ospedale per ipotermia. I piccoli sono rimasti in… - LegaSalvini : ?? #Salvini: A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di Palermo: basta un t… - Elena36108043 : RT @matteosalvinimi: A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la… - compare_toto : RT @matteosalvinimi: A furia di pensare solo agli immigrati, il sindaco Orlando dimentica i cittadini di #Palermo: basta un temporale e la… -