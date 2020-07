Tebas: «Sappiamo cosa fanno al City. Il TAS è morto» (Di giovedì 16 luglio 2020) Javier Tebas, presidente della Liga, si scaglia ancora contro il Manchester City e il TAS, dopo che quest’ultimo ha accolto il ricorso dei Citizens contro l’esclusione dalle coppe per le violazioni del FPF. Il Tribunale ha inoltre ridotto la multa comminata al club, che passa da 30 a 10 milioni di euro per la mancata cooperazione con … L'articolo Tebas: «Sappiamo cosa fanno al City. Il TAS è morto» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Il presidente de "LaLiga" Javier Tebas ha nuovamente accusato il Tas di Losanna, dopo una «cattiva» risoluzione questa settimana in cui ha perdonato il Manchester City, quando «tutto il mondo» sa come ...A Javier Tebas, il numero uno della Liga, la decisione del TAS di togliere al Manchester City la sospensione di due anni dalle coppe europee non è andata proprio giù. Aveva già espresso il suo parere ...