Ricordate Nicole Minetti? A quasi 10 anni dal Rubygate, rieccola in bikini: forme "esplose", il costume non le trattiene | Foto (Di giovedì 16 luglio 2020) Dieci anni fa, Nicole Minetti era una consigliera regionale lombarda del Pdl e stava per essere travolta dallo scandalo del Rubygate. Nel 2020, Silvio Berlusconi, Arcore, le cene eleganti e i processi sono un lontanissimo ricordo, almeno a giudicare dalle Foto che pubblica sul proprio profilo Instagram. bikini, piscine, selfie e ancora bikini, piscine e selfie, in un loop ad alto tasso erotico che manda in estasi i fan (non necessariamente suoi -ex- elettori). La politica è lontanissima ma la vita della Minetti continua ad essere dolcissima così come le sue curve. Basta dare un'occhiata all'ultimo scatto, in cui il costume (striminzito) fatica a trattenere le sue forme. E ... Leggi su liberoquotidiano

nicole_cuda : RT @trashloger: URLO RAGAAAAA vi ricordate quella pagina Instagram maschilista pensiero_maschile che venne nel mio account insieme ai suoi… - nicole_cuda : RT @tomljnsxn: vi ricordate che bello il sabato sera in quarantena con la pizza fatta in casa e la conferenza di conte -

Ultime Notizie dalla rete : Ricordate Nicole Stasera in tv: 5 film in streaming con Charlize Theron consigliati da vedere su... AMICA - La rivista moda donna Le foto di Galyn Görg

Lorella Cuccarini ricorda la ballerina Galyn Görg morta a 56 anni: "Avevi una grinta pazzesca" La ballerina americana Galyn Görg è morta a 56 anni: è stata protagonista di molti show televisivi degli ...

E’ morta a 24 anni Nicole Thea, la giovane star inglese di Youtube

Nei prossimi giorni però, proprio per volontà della famiglia, verranno pubblicati nuovi video sul canale di Nicole. I video già programmati, ed attesi dai fan, verranno messi a disposizione per ...

Lorella Cuccarini ricorda la ballerina Galyn Görg morta a 56 anni: "Avevi una grinta pazzesca" La ballerina americana Galyn Görg è morta a 56 anni: è stata protagonista di molti show televisivi degli ...Nei prossimi giorni però, proprio per volontà della famiglia, verranno pubblicati nuovi video sul canale di Nicole. I video già programmati, ed attesi dai fan, verranno messi a disposizione per ...