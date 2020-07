Qui Spal, sono 23 i convocati da Di Biagio per l’Inter: l’elenco completo (Di giovedì 16 luglio 2020) I convocati da Di Biagio per Spal-Inter Questa sera la Spal ospiterà l’Inter allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara nella trentatreesima giornata della Serie A 2019/2020. In vista della partita casalinga, Luigi Di Biagio diramato l’elenco dei convocati, composto da 23 giocatori: l’elenco completo. PORTIERI: Letica, Meneghetti, Thiam; DIFENSORI: Bonifazi, Cionek, Felipe, Reca, Sala, Salamon, Tomovic, Vicari; CENTROCAMPISTI: Castro, D’Alessandro, Dabo, Missiroli, Murgia, Strefezza, Tunjov, Valdifiori; ATTACCANTI: Cerri, Di Francesco, Floccari, Petagna. L'articolo Qui Spal, sono 23 i convocati da Di Biagio per l’Inter: ... Leggi su intermagazine

La squadra di Antonio Conte cerca i tre punti per portarsi al secondo posto da sola e accorciare le distanza dalla Juve, fermata ieri dal Sassuolo sul campo del Mapei Stadium per 3-3 FERRARA - L'Inter ...

Dove vedere Spal Inter in streaming – La vittoria sul Torino ha consentito all’Inter di conquistare il secondo posto in classifica. Ora i nerazzurri proveranno a mantenere la posizione, sconfiggendo l ...

