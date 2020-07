Previsioni meteo 16 luglio: fronte freddo in arrivo (Di giovedì 16 luglio 2020) Le Previsioni meteo di oggi, giovedì 16 luglio 2020: l’estate si prende una pausa. Correnti fresche portano piogge e temporali su gran parte dell’Italia La seconda metà del mese di luglio si apre con condizioni meteo instabili sull’Italia dopo una lunga fase stabile con caldo e tanto sole. La giornata di oggi sarà divisa essenzialmente… L'articolo Previsioni meteo 16 luglio: fronte freddo in arrivo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

IngFmar : @matteosalvinimi Non è stato un temporale, non è stato un semplice temporale. Non c era allerta meteo, secondo le p… - Marek28165 : @CinicaFame I sottopassi cittadini deve sempre gestirli il Comune mediante i Vigili urbani. Ho guardato le previsio… - giupipia : Da ingegnere aerospaziale, sapendo il mio fatto sulle equazioni di governo dell'atmosfera, vorrei dire la mia su ci… - Ossmeteobargone : RT @flash_meteo: #meteo #toscana: sole prevalente fino a domani con temperature in aumento. Martedì temperature in temporaneo ma sensibile… - Ossmeteobargone : RT @flash_meteo: #meteo #toscana: oggi sole e caldo, massime fino a 34 gradi in pianura. Domani, martedì, sostenuta ventilazione settentrio… -