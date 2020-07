Palinsesti Rai 1, autunno 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Rai 1 Sono stati presentati questa mattina in via Asiago a Roma i Palinsesti autunnali della Rai per la stagione TV 2020/2021. Riflettori, come ogni anno, su Rai 1, oggi nelle mani di Stefano Coletta. Il direttore ha così svelato la programmazione scelta per l’ammiraglia pubblica dal prossimo settembre. Palinsesto Rai 1, autunno 2020: daytime LUNEDI/VENERDI – Il semaforo verde scatterà il 7 settembre, data in cui partiranno gran parte delle trasmissioni del daytime. Inizia, come da tradizione, Unomattina; il buongiorno delle 6.45 sarà con due nuovi conduttori, Marco Frittella e Monica Giandotti. A seguire, alle 10.00 Storie Italiane con Eleonora Daniele e alle 12.00 il ritorno di Antonella Clerici con la novità E’ Sempre Mezzogiorno. Dopo l’appuntamento con il Tg1 ... Leggi su davidemaggio

