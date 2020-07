Mosca nella bufera, doppia accusa: «Sta hackerando informazioni sui vaccini anti-Covid e ha interferito nelle elezioni inglesi» (Di giovedì 16 luglio 2020) elezioni e vaccini anti-Coronavirus. Le accuse si muovono su due fronti ma entrambi hanno un unico obiettivo: la Russia. Mosca avrebbe interferito nelle elezioni britanniche del 2019 e ora hacker russi starebbero compiendo attacchi contro le piattaforme che si occupano di ricerca e sviluppo dei vaccini contro il Covid-19. Presunte interferenze nelle elezioni A lanciare l’accusa di un’interferenza nelle elezioni 2019 è lo stesso ministro degli Esteri del Regno Unito Dominic Raab. «Il governo ha concluso che attori russi quasi certamente cercarono d’interferire nelle elezioni ... Leggi su open.online

aranciaverde : RT @ManuelaBellipan: Per la prima volta il Governo UK parla apertamente di influenze russe nelle elezioni di dicembre, che hanno portato al… - PLANETHOTEL_NET : RT @Open_gol: Mosca nella bufera, doppia accusa: «Sta hackerando informazioni sui vaccini anti-Covid e ha interferito nelle elezioni ingles… - Roky99760738 : RT @ManuelaBellipan: Per la prima volta il Governo UK parla apertamente di influenze russe nelle elezioni di dicembre, che hanno portato al… - raulricozzi : RT @Geopoliticainfo: ????Sono 147 le persone fermate nella tarda serata di ieri a #Mosca durante una manifestazione contro la nuova riforma c… - elvielly : RT @ManuelaBellipan: Per la prima volta il Governo UK parla apertamente di influenze russe nelle elezioni di dicembre, che hanno portato al… -