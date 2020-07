Milan, parla Szoboszlai: «Non so ancora dove giocherò la prossima stagione» (Di giovedì 16 luglio 2020) Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo, non ha ancora chiaro il suo futuro Tra gli obiettivi della prossima stagione per il Milan che potrebbe essere targato Ralf Rangnick, c’è anche Dominik Szoboszlai: giovane centrocampista del Salisburgo. L’ungherese ha parlato del suo futuro, in una intervista a Nemzeti Sport. INCERTEZZA – «Leggo tanti articoli, ma ho voluto riposare questa settimana e non avere a che fare con le ipotesi sul mio futuro. Per ora non ci penso, non so dove giocherò l’anno prossimo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Milan parla Milan, Szoboszlai: 'Futuro? Non so dove giocherò, lo scoprirete'. L'agente: 'Non c'è fretta, faremo scelta migliore' Calciomercato.com Massara: “Presto parleremo con Donnarumma, con Ibrahimovic faremo delle valutazioni”

Intervistato a Sky Sport nel pre-partita di Milan-Parma, Frederic Massara ha parlato anche del futuro di Ibrahimovic e Donnarumma. Ecco le sue parole: Sul rischio di sottovalutare l’avversario: “Non d ...

