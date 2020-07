Milan, Kessie è diventato grande (Di giovedì 16 luglio 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

AntoVitiello : ? Continua a macinare punti il #Milan, superato pure il #Parma. Condizione eccezionale per Franck #Kessie al suo te… - AntoVitiello : Formazione ufficiale #Milan: Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Biglia; Leao, Bonaventura, Ca… - SkySport : ?? MISSILE DI KESSIÉ ?? Il suo destro sbatte sul palo e finisce in rete GLI HL ? - kallloP8 : @EmmeEmm_ 70 milioni kessiè per tre partite ben fatte, dopo Torino-milan volevano lasciarlo a porta palazzo a vendere gli ombrelli - vincentwell : RT @SkySport: ?? MISSILE DI KESSIÉ ?? Il suo destro sbatte sul palo e finisce in rete GLI HL ? -