Meteo Cagliari domani sabato 18 luglio: nubi di passaggio (Di venerdì 17 luglio 2020) Previsioni Meteo Cagliari di domani sabato 18 luglio: nuvolosità, temperature, venti e mari. Prosegue l’aggiornamento del Meteo Sassari e provincia di domani sabato 18 luglio. Rimani connesso con MeteoWeek. Clicca QUI Meteo Cagliari venerdì 17 luglio Clicca QUI Meteo sabato 18 luglio in Italia Il Meteo Cagliari e Provincia A Cagliari domani sabato 18 luglio … L'articolo Meteo Cagliari domani sabato 18 luglio: ... Leggi su meteoweek

RitaamariaB : RT @UnioneSarda: #Sardegna - Allerta meteo nell'Isola, rischio temporali sino a mezzanotte - zazoomblog : Meteo Cagliari oggi martedì 14 luglio: cielo sereno - #Meteo #Cagliari #martedì #luglio: - zazoomblog : Meteo Cagliari domani mercoledì 15 luglio: cieli sereni - #Meteo #Cagliari #domani #mercoledì - UnioneSarda : #Sardegna - Allerta meteo nell'Isola, rischio temporali sino a mezzanotte - zazoomblog : Meteo Cagliari oggi sabato 11 luglio: sereno o poco nuvoloso - #Meteo #Cagliari #sabato #luglio: -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Cagliari

Aggiornamento previsioni meteo Cagliari, giovedì, 16 luglio: Cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura mass ...CAGLIARI. È una lesione al polpaccio destro l'infortunio che costringerà il centrocampista del Cagliari Radja Nainggolan a saltare le prossime partite di campionato e a chiudere verosimilmente la stag ...