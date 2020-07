Masini al Lyrick: concerto spostato al 2021 (Di giovedì 16 luglio 2020) Marco Masini sarà al Teatro Lyrick di Assisi il 15 maggio 2021 per recuperare la data prevista inizialmente ad aprile 2020 A causa delle perduranti disposizioni governative legate al periodo post pandemia da Covid 19, il tour teatrale di Marco Masini, inizialmente previsto per questo 2020, è stato rinviato al prossimo anno. Il cantautore sarà sul… L'articolo Masini al Lyrick: concerto spostato al 2021 Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

Ultime Notizie dalla rete : Masini Lyrick

Corriere Nazionale

A causa dell’emergenza sanitaria e alla luce delle relative disposizioni governative in tema di salute pubblica in merito ad assembramenti di persone, il tour Marco Masini è stato rinviato alla primav ...A causa delle perduranti disposizioni governative legate al periodo post pandemia da Covid-19, il tour teatrale di Marco Masini, inizialmente previsto per questo 2020, è stato rinviato al prossimo ann ...