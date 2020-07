La falsa notizia dei 25 poliziotti positivi al Covid-19 dopo lo sbarco dei migranti a Roccella Jonica (Di giovedì 16 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (16 luglio)Speciale coronavirus: come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Il 14 luglio 2020 Il Gazzettino pubblica un articolo dal titolo «Roccella Jonica, positivi 25 poliziotti: commissariato dimezzato» poi ripreso dal sito xenofobo estremista VoxNews.info. Altre testate, invece, hanno parlato di quarantena e non di positività al test sul Covid-19, un’informazione che in qualche modo incuriosisce il gestore complottista del sito che non perde l’occasione per insinuare il dubbio: «I giornali dello stesso gruppo editoriale hanno poi cambiato il titolo in una successiva edizione, da ‘positivi’ a ‘in quarantena’. Molto strano che un giornale così ... Leggi su open.online

disinformatico : Scusate, @Skytg24, ma avete pubblicato una notizia falsa. Non c'è NESSUNA ECLISSI LUNARE il 27 luglio 2020. Retti… - Marco_Dal_Pra : @AlienoGentile Forse semplicemente perché la notizia è falsa. - medicojunghiano : RT @Rep_Science: 'A un certo punto della storia, i #media hanno abbandonato il proprio ruolo ed è esplosa l'era della disintermediazione in… - AlexTheMod : RT @FactaNews: Facciamo un po' di chiarezza su cosa è successo a #RoccellaYonica, in seguito allo sbarco dei #migranti e alla possibile pos… - M5S_No_Grazie : RT @FactaNews: Facciamo un po' di chiarezza su cosa è successo a #RoccellaYonica, in seguito allo sbarco dei #migranti e alla possibile pos… -

Ultime Notizie dalla rete : falsa notizia La falsa notizia dei 25 poliziotti positivi al Covid-19 dopo lo sbarco dei migranti a Roccella Jonica Open Salvini su Autostrade: «I Benetton stappano e Toninelli ride come un fesso»

Ma non sei normale - attacca Salvini - se pensi di spargere 1 milione di bimbi in giro a settembre, dimettiti». Invece Toninelli ride come un fesso e festeggia come un fenomeno il fatto che i Benetton ...

Crac PopBari, troppi avvocati in aula: udienza rinviata per assembramento

Troppi avvocati. In rappresentanza di ancor più azionisti. Così tanti che la prima udienza del processo a Marco e Gianluca Jacobini — ex presidente ed ex condirettore della Banca popolare di Bari, acc ...

Ma non sei normale - attacca Salvini - se pensi di spargere 1 milione di bimbi in giro a settembre, dimettiti». Invece Toninelli ride come un fesso e festeggia come un fenomeno il fatto che i Benetton ...Troppi avvocati. In rappresentanza di ancor più azionisti. Così tanti che la prima udienza del processo a Marco e Gianluca Jacobini — ex presidente ed ex condirettore della Banca popolare di Bari, acc ...