Internet sarà un diritto di tutti. Si accelera sulla rete unica. Presentato il Libro bianco sull’economia digitale. Il ministro Patuanelli spinge per un player nazionale (Di giovedì 16 luglio 2020) L’obiettivo del Governo è una rete unica nazionale. L’orientamento su come portare la fibra e Internet veloce finalmente in tutta Italia si era già percepito al termine degli Stati Generali dell’economia, quando il premier Giuseppe Conte aveva parlato di una imminente iniziativa. Ieri però il ministro per le Attività produttive Stefano Patuanelli (nella foto) ha fatto un passo avanti, e alla presentazione del Libro bianco sull’economia digitale ha detto che “una sola infrastruttura nazionale consentirebbe di colmare il ritardo del Paese”. Siamo dunque al rush finale, anche perché dopo il dossier Autostrade l’Esecutivo si dedicherà subito ... Leggi su lanotiziagiornale

