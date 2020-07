Il Covid non ferma l'omaggio dei Battenti alla Madonna del Carmine (Di giovedì 16 luglio 2020) Raduno dei Battenti in occasione del Corpus Domini 12 giugno 2020 Si sono radunati questa mattina alle 6.00 presso il campo sportivo di Monteforte Irpino e con le dovute precauzioni hanno reso omaggio ... Leggi su avellinotoday

Ultime Notizie dalla rete : Covid non Covid-19, allarme dell’esperto: "È possibile non guarirne più" ilGiornale.it Due nuovi casi nel Cagliaritano: positiva un'ostetrica del Brotzu

Due nuovi casi di positività al coronavirus in Sardegna. Sono stati accertati nella Città metropolitana di Cagliari e portano così a quota 1.376 il numero dei contagiati totali dal Covid-19 nell'Isola ...

Covid-19: medici sentinella già attivi per scovare circolazione sospetta

LECCE – Come accade da molto tempo per monitorare l’andamento dei virus influenzali, anche per il nuovo coronavirus è stata attivata la sorveglianza sentinella: si tratta di pediatri di libera scelta ...

