Frenata Juventus a Reggio Emilia, l'Atalanta può davvero sognare lo Scudetto? (Di giovedì 16 luglio 2020) La Juventus non sa più vincere! Contro il Sassuolo arriva la terza gara consecutiva senza i tre punti e la corsa Scudetto è clamorosamente riaperta. Atalanta ora a -7 e Inter che, in caso di vittoria stasera a Ferrara, potrebbe portarsi a 6 distanze dai bianconeri. La Juve passa in vantaggio nei primi 15 minuti con i gol di Danilo e Higuain, il Sassuolo però non ci sta e al 30' accorcia le distanze con Djuricic. Il secondo tempo si apre con la bella punizione dal limite di Berardi che porta il... Leggi su 90min

Maurizio Sarri è perplesso, i tifosi juventini ancora di più. Dopo il 3-3 col Sassuolo, ennesima frenata della Juve in questa faticosa corsa verso il nono scudetto consecutivo, il tecnico bianconero ...

