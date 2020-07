Fondi, i controlli anti-covid si effettueranno anche via gommone (Di giovedì 16 luglio 2020) Le misure precauzionali anti-covid prevedono stringenti protocolli non sempre facili da applicare. Il compito diviene tanto più arduo quando si devono controllare ben 13 km di costa nel periodo della sua massima affluenza. A destare preoccupazione sono le affollate spiagge del litorale laziale, in particolare quella di Fondi, dove le autorità deputate ai controlli scarseggiano. Per facilitare le misure di sorveglianza è stato pertanto attivato un servizio via gommone: 5 metri di lunghezza e 40 cavalli di potenza, sono queste le caratteristiche del gommone BWA510. I pattugliamenti via gommone verranno effettuati soprattutto nei periodi maggiormente caotici come i weekend ed il ferragosto. Maria Concetta Alagna ... Leggi su ilcorrieredellacitta

