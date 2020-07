"Esposto contro la Regione. E Salvini fa sciacallaggio". La replica di Musumeci (Di giovedì 16 luglio 2020) Il temporale di ieri a Palermo ha portato molte nubi, non solo sulla città, ma su tutta la Regione e il giorno dopo la paura, mentre procede ancora la conta dei danni, si fa sempre più aspra la polemica politica. Mentre il temporale era ancora in corso ieri, Matteo Salvini leader della Lega si è scagliato contro il sindaco Leoluca Orlando dicendo che "pensa solo ai migranti e non ai palermitani". Oggi è arrivata la replica di Orlando:"In questo momento abbiamo bisogno di tutto tranne che di atti di sciacallaggio e questo è sciacallaggio. Io chiedo rispetto per lo stato di sofferenza della città in questo momento"Ma non basta, perché Orlando passa al contrattacco tirando in ballo la Regione Sicilia che è guidata ... Leggi su blogo

