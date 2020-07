Due parrucchiere positive al Coronavirus incontrano 140 clienti ma non contagiano nessuno (Di giovedì 16 luglio 2020) Usa, parrucchiere positive al Coronavirus non contagiano nessuno Due parrucchiere positive al Coronavirus il mese scorso hanno incontrato nel loro salone 140 clienti, ma non hanno contagiato nessuno. L’insolita storia è stata diffusa dall’ultimo bollettino del Cdc statunitense secondo cui le persone si sarebbero salvate dall’infezione grazie alle mascherine. Il caso avvenuto nel negozio di parrucchiere di Great Clips a Springfield (Missouri) dimostrerebbe – a loro dire – che l’adozione dei sistemi di protezione individuale sono efficaci nel limitare i contagi. Le due parrucchiere si sono ammalate a metà maggio, continuando però a ... Leggi su tpi

zazoomblog : Due parrucchiere positive al Coronavirus incontrano 140 clienti ma non contagiano nessuno - #parrucchiere… - AURORA65388938 : Coronavirus, due parrucchiere positive: «Grazie alle mascherine non hanno contagiato nessuno» - siviwow : RT @AvantiLaura: Coronavirus, due parrucchiere positive: «Grazie alle mascherine non hanno contagiato nessuno» - Stefaniacasp : RT @Solocarmen1: Leggi un articolo così:due parrucchiere con il Covid e pensi:caspita il pericolo è dietro l’angolo.poi scopri che è succes… - AvantiLaura : Coronavirus, due parrucchiere positive: «Grazie alle mascherine non hanno contagiato nessuno»… -