Dino Zoff: “Juve vincerà lo scudetto. Napoli? In Champions contro il Barcellona ha un piccolo vantaggio” (Di giovedì 16 luglio 2020) Dino Zoff, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante la trasmissione sportiva Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da "Napoli Magazine": “Il Napoli un piccolo vantaggio lo avrà senz’altro a giocare nel Camp Nou senza pubblico. La Juve ha un vantaggio considerevole in campionato. 9 gol in tre partite non sono pochi. Se questa situazione si fosse paventata con pochi punti di differenza dalle concorrenti, il contraccolpo sarebbe stato più considerevole. Credo che la Juve possa superare queste difficoltà. scudetto? Mi avrebbe fatto piacere vincere lo scudetto a Napoli con Altafini e Sivori. La squadra era buona. C’è il ... Leggi su itasportpress

Zoff: "A Napoli ho giocato anche io con il Maradona di quegli anni, volevo lo scudetto"

