Dieta povera di fibre per l’intestino irritabile (Di giovedì 16 luglio 2020) La sindrome dell’intestino irritabile è una condizione che riguarda il 10% circa della popolazione mondiale e che rihiede un’attenzione specifica all’alimentazione. Agire a tal proposito significa tenere sotto controllo l’apporto di fibre. Ridurre, ovviamente in maniera mirata, il loro contenuto nella Dieta permette di apprezzare diversi vantaggi. Tra questi è possibile citare la dimunuzione della quantità di cibo non digerito che si muove attraverso l’intestino. Inoltre, grazie a una Dieta povera di fibre in caso di intestino irritabile è possibile alleviare sintomi fastidiosi come il dolore addominale. Detto questo, vediamo nel dettaglio come si struttura questo regime alimentare. La prima cosa da ricordare al ... Leggi su dilei

