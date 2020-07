Coronavirus, crescono i casi giornalieri: sono 230 contro i 162 di ieri. Altri 20 morti: le vittime totali superano le 35mila (Di giovedì 16 luglio 2020) Aumentano i nuovi contagi da Coronavirus. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati forniti dalla Protezione civile, sono 230 le persone che in italia hanno contratto il Covid-19, contro le 162 di ieri, con il totale che sale così a 243.736 casi dall’inizio della pandemia. E con l’aumento del numero delle vittime giornaliere, che passa dalle 13 di ieri alle 20 di oggi, i morti italiani a causa del Coronavirus superano i 35mila, attestandosi precisamente a 35.017. Calano, anche se di appena 20 unità, le persone attualmente positive al virus che diventano 12.473. Una diminuzione dovuta esclusivamente alle numero di vittime nelle ultime 24 ore, visto che si registra lo ... Leggi su ilfattoquotidiano

In Toscana sono 10.350 i casi di positività al Coronavirus, 12 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiu ...