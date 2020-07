Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nell’ultima puntata (Di giovedì 16 luglio 2020) Che Dio ci aiuti 5: cosa è successo nell’ultima puntata cosa è successo nell’ultima puntata di Che Dio ci aiuti 5, andata in onda lo scorso giovedì 9 luglio 2020 su Rai 1? Di seguito la sintesi di cosa è accaduto negli ultimi episodi trasmessi su Rai 1 in replica: 5×13 Battiti Mentre Suor Angela, insieme a Pietro, cerca di salvare una ragazza che crede che la vita sia un gioco, Ginevra accetta di essere la finta fidanzata di Nico per aiutare Valentina ad affrontare una cena a quattro con Alessio. Azzurra, invece, scopre che Athos vuole farle una sorpresa, ma forse lei non è ancora pronta a sorprese di questo tipo. 5×14 Da Grande cosa è ... Leggi su tpi

