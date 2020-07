Cessione Roma, fondo Kuwait: “Non è vero che è stata accettata una nostra offerta” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il fondo sovrano del Kuwait smentisce le voci che parlavano di un’imminente chiusura positiva della trattativa presunta per l’acquisto della Roma. La Cessione del club giallorosso da parte di Pallotta non è dunque concreta, e l’uomo d’affari Kuwaitiano Fahad El-Bakar, che aveva ammesso di essere vicino all’acquisto di un club italiano (e pare non ci siano dubbi sia la Roma), ha poi dovuto smentire su Twitter un’accelerata nella trattativa per la società capitolina: “La notizia che un’offerta fatta per la Roma è stata accettata non è vera. Questo mi ha messo in una posizione imbarazzante. Non sono in fase di negoziazione con nessun club italiano al momento. Ho ... Leggi su sportface

Fprime86 : RT @CorSport: #ASRoma-#Nike, è addio: spunta la clausola sulla cessione del club... - _IlBoris : @gustatore @Smg_1908 Lo vedo avviato verso cessione entusiasta alla Roma per trentello>tracollo>ritorno in provincia>pensione - RomaTalkRadio : #CessioneRoma, #AlBaker: 'Ho presentato un interesse per un club italiano ma non sono autorizzato a fare nomi finch… - MRZ1977 : RT @21Ingresso: @RealPiccinini Il presidente Pallotta, dopo averlo fatto tornare a Trigoria perchè prima non lo considerava nessuno, era so… - MRZ1977 : RT @GiordanoSepi: La Roma e la Nike hanno chiuso la loro partnership che durava dal 2013. Negli scorsi giorni, è girata la voce di essere… -