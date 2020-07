Centro Croce Rossa di Jesolo, 42 migranti positivi : c’è anche un operatore (Di giovedì 16 luglio 2020) Al Centro di Jesolo della Croce Rossa spuntano 42 nuovi positivi al Coronavirus: il paziente zero è un nigeriano, infettato anche un operatore Continuano a spaventare i nuovi focolai di contagi in Italia. Molti di questi nuovi positivi arrivano dall’estero, per questo motivo sono rientrate in vigore alcune restrizioni riguardanti gli arrivi in Italia da alcuni paesi esteri. Nelle ultime ore infatti, nel Centro della Croce Rossa di Jesolo, sono spuntati 42 casi di positività al Coronavirus. Nel Centro che accoglie circa un centinaio di migranti, oltre a 41 extracomunitari compresi tra i 20 ed i 30 anni, è ... Leggi su bloglive

