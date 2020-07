Alex Zanardi, ipotesi trasferimento dall'ospedale di Siena per la riabilitazione (Di giovedì 16 luglio 2020) I medici già la scorsa settimana hanno diminuito i sedativi "per permettere la prosecuzione del percorso riabilitativo e terapeutico" recita il nuovo bollettino. Iniziata la perizia sulla handbike dell'ex pilota di Formula 1 Leggi su repubblica

I medici dell'ospedale di Siena hanno avviato "la progressiva riduzione della sedo-analgesia" per Alex Zanardi, ricoverato in coma farmacologico. "In seguito alla riduzione della sedazione - spiega la ...“In riferimento alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’Aou Senese, la direzione sanitaria, in accordo con la famiglia del campione, informa che è st ...