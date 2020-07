Alessia Marcuzzi ultime notizie, sommersa da un mare di pettegolezzi (Di giovedì 16 luglio 2020) Un’immagine vale più di mille parole. Lo sa bene Alessia Marcuzzi, pizzicata mentre prende il sole in barca, davanti alle coste dell’isola di Ponza. La conduttrice è sola. O meglio, è senza il marito Paolo Calabresi Marconi. Con lei, in vacanza tra le perle dell’arcipelago pontino, c’è solo la figlia Mia. Un indizio, l’ennesimo nel giro di poche settimane, che costituirebbe la prova della crisi mai smentita con il produttore sposato sei anni fa. Sì, perché questa vacanza da mamma single – dopo quelle in compagnia solo delle amiche – arriva dopo il gossip-bomba d’inizio estate: secondo il sito Dagospia, la conduttrice di Temptation island vip avrebbe mandato all’aria il matrimonio con Calabresi Marconi per un flirt con il giovane collega di Raidue e marito di ... Leggi su aciclico

La Caracciolo sarebbe uno dei nomi forti su cui starebbero puntando gli autori per consegnare ad Ilary Blasi che condurrà la nuova edizione al posto di Alessia Marcuzzi, un cast forte e variegato.

