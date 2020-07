Spal-Inter, Conte alla vigilia: “Partita più insidiosa di altre” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Antonio Conte alla vigilia di Spal-Inter, match della trentatreesima giornata della Serie A Domani l’Inter affronterà la Spal allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara. alla vigilia del match, Antonio Conte ha presentato ai microfoni di Inter TV la sfida con i biancazzurri. Ecco le sue parole. C’è la voglia di continuare sulla buona strada?Assolutamente, dobbiamo restare con lo stesso entusiasmo e la stessa voglia che stiamo dimostrando cercando di fare il massimo e ottenere i tre punti, che sarebbero molto importanti. Antonio-Conte-Skuats-800×445168 punti, 18 marcatori diversi e solo 4 sconfitte: sono numeri importanti?Testimoniano ... Leggi su intermagazine

Inter : ?? | BUONANOTTE #InterFans, vi ringraziamo come sempre per il vostro sostegno... godiamoci questa vittoria e poi su… - Squawka : Cristiano Ronaldo has scored or assisted in each of his last 17 Serie A games: ?? Sassuolo ?? Lazio ???? Udinese… - goal : Cristiano Ronaldo in Serie A in 2020 ???? ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorent… - sportli26181512 : Spal-Inter, Conte: 'Moses recuperato, Lukaku e Barella tornano contro la Roma': L'allenatore nerazzurro avverte i s… - internewsit : SPAL-Inter, tre indisponibili per l'ex Di Biagio: le ultime - -