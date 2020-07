Scelto il nome del gruppo che nascerà dalla fusione Fca-Psa: si chiamerà Stellantis (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nell’industria automobilistica mondiale ci sarà il prossimo anno il gruppo Stellantis. Significa essere illuminato di stelle. E’ il nome di origine latina che Fca e Psa hanno deciso di dare al nuovo gruppo che nascerà dalla fusione paritetica, prevista entro la fine del primo trimestre del prossimo anno, dopo l’approvazione da parte degli azionisti nelle rispettive assemblee straordinarie.Rimarranno invariati i nomi e i loghi preesistenti dei singoli marchi.Il primo nome della società italiana, quando è nata l′11 luglio 1899, è stato Società Anonima Fabbrica Italiana, cambiato nel 1906 in Fabbrica Italiana Automobili Torino. Ci sono stati poi dal 2005 Fiat Group e dal 2011 Fiat Spa e Fiat Industrial. ... Leggi su huffingtonpost

