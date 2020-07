Regione FVG e Coni al lavoro per utilizzo palestre scuole (Di mercoledì 15 luglio 2020) La Regione e il Coni sono al lavoro congiuntamente per definire le linee guida di utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società e associazioni che svolgono attività sportiva. È questo l’obiettivo delineato oggi dall’assessore regionale allo Sport, Tiziana Gibelli, nel corso della riunione del Consiglio regionale del Coni Fvg che si è tenuta nell’auditorium Comelli a Udine grazie alla co-organizzazione dell’amministrazione regionale. “Siamo ad un momento di snodo, molte attività sono ripartite anche se con regole che vanno declinate e adattate a situazioni nuove per tutti – ha affermato Gibelli -, ma la partita più importante riguarda la riapertura a settembre delle palestre ... Leggi su udine20

Ultime Notizie dalla rete : Regione FVG Contributi a privati per l'allacciamento delle abitazioni alla rete fognaria Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Concerto per la vittime del Covid 19 alla Cattedrale di San Giusto

Si terrà stasera, mercoledì 15 luglio alle 21 nella cattedrale di San Giusto, il concerto per le vittime del Covid 19, organizzato dalla Diocesi di Trieste, in collaborazione con l’Associazione musica ...

Coronavirus il bollettino di oggi 14 luglio: 114 nuovi casi, 17 decessi e 335 guariti

Sono 114 i nuovi contagiati da Covid nelle ultimi 24 ore in Italia, in calo rispetto ai 169 di ieri. Le vittime sono invece 17, ancora in aumento dopo le 13 di ieri. I casi totali salgono a 243.344, i ...

