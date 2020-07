Razzismo, anche i Pc eliminano parole offensive dai loro linguaggi (Di mercoledì 15 luglio 2020) Razzismo, le proteste per la morte di Floyd hanno sensibilizzato le coscienze di molti settori: i Pc eliminano dai loro linguaggi le parole offensive. Sulla scia delle proteste per la morte dell’afro-americano George Floyd, anche il linguaggio informatico si è dimostrato sensibile alla causa. Come riporta l’agenzia di informazione Ansa, l’ideatore di Linux, Linus Torvalds, … L'articolo Razzismo, anche i Pc eliminano parole offensive dai loro linguaggi proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

matteosalvinimi : ...si misura anche dal rigore con cui difende confini e territorio e tutela dignità e sicurezza dei propri cittadin… - rafcalandra : 'Il pericolo maggiore è che per il timore di sembrare scorretti si reprima ogni dialettica su temi difficili'.

Ultime Notizie dalla rete : Razzismo anche Gli anni peggiori per gli attacchi razzisti e i discorsi di odio in Italia - Annalisa Camilli Internazionale Razzismo salariale contro il Sud. Il PD ci prende gusto

Ormai il PD si propone apertis verbis come "Sindacato del Nord" ovvero tenta di fare quello che per trenta anni ha fatto la Lega di Bossi: sottrarre risorse al Sud per riversarle al Nord e sostenerne ...

