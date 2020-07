Piero Chiambretti, conoscete la madre di sua figlia? Chi è l’ex Federica (Di mercoledì 15 luglio 2020) Piero Chiambretti è un volto molto noto della TV italiana e, nel corso degli ultimi mesi, il suo nome è stato purtroppo portato all’attenzione di tutti dopo che il presentatore è risultato positivo al COVID-19, malattia per cui ha perso anche la mamma. Satirico e irriverente, Piero Chiambretti è stato per molto tempo impegnato con … L'articolo Piero Chiambretti, conoscete la madre di sua figlia? Chi è l’ex Federica proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

infoitcultura : Piero Chiambretti torna in tv dopo il grande dolore: ecco che cosa farà - infoitcultura : Piero Chiambretti nuovo conduttore di Tiki Taka: “Entrerò in punta di piedi, così sarò più alto” - infoitcultura : Piero Chiambretti a Tiki Taka, la conferma: sarà il nuovo conduttore - infoitcultura : Piero Chiambretti torna in tv al timone di Tiki Taka - infoitcultura : Piero Chiambretti confermato a Tiki Taka: i nuovi progetti del conduttore -