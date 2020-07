Perché gli hacker prendono di mira l’Enac (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, è stata colpita da un attacco informatico che ha causato disservizi ai sistemi informatici. L’attacco ha immediatamente catturato l’attenzione dei media che hanno elaborato diverse ipotesi su quanto sarebbe successo all’ente. A partire dal giorno 10 Luglio, il sito web dell’ENAC non è raggiungibile, problemi sarebbero stati riportati al sistema di posta elettronica interno all’ente e ad alcuni sistemi di archiviazione gestiti dalla struttura. Immediatamente dopo l’attacco, l’ENAC ha scongiurato una violazione dei dati, anzi nel … Continua L'articolo Perché gli hacker prendono di mira l’Enac proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

