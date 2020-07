Palermo allagata, i video impressionanti della bomba d'acqua sulla città (Di mercoledì 15 luglio 2020) Due morti annegati e due bambini in ospedale in ipotermia, è questo il bilancio ancora provvisorio della bomba d'acqua che si è abbattuta su Palermo . Le vittime sono due persone che in auto erano ... Leggi su quotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Palermo allagata Temporale a Palermo, a Passo di Rigano c'è chi si tuffa nella strada allagata Giornale di Sicilia Palermo, due morti in un’auto sommersa dall’acqua

Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato per la bomba d’acqua caduta in città. Erano in un’auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta blocca in stra ...

Violento nubifragio su Palermo, Viale Regione Siciliana allagata

Violento temporale su Palermo e città come sempre in tilt ... Molte zone della città, come sempre succede, si sono allagate. Traffico in tilt in viale Regione Siciliana per dei tratti pieni di pioggia ...

