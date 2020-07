Operazione Nerone, Conzo: “Un’operazione di vero contrasto al crimine” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Procuratore capo di Benevento Aldo Policastro ha commentato, nel corso di una conferenza stampa, la imponente Operazione contro la criminalità dedita alla falsificazione del denaro ed allo spaccio di sostanze stupefacenti scattata nelle prime ore del mattino: “Abbiamo dato un duro colpo a questo fenomeno“, ha dichiarato il magistrato, “anche se penso purtroppo che il fenomeno della falsificazione non si eliminerà mai”. In effetti i numeri stessi dell’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Benevento, su richiesta della Procura della Repubblica, la dicono lunga sulla vastità del fenomeno criminale che si è andato ad intaccare. L’ordinanza è stata emessa nei confronti di 44 indagati (7 in ... Leggi su anteprima24

