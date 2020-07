‘Ndrangheta in Veneto, 33 arresti e oltre 100 indagati: sequestrati beni per più di tre milioni di euro (Di mercoledì 15 luglio 2020) oltre 100 indagati e 33 persone arrestate: è il risultato di un’operazione condotta dal Tribunale di Venezia ed eseguita all’alba dal Ros al termine di un’indagine che ha permesso di accertare la presenza in Veneto di strutture ‘ndranghetiste. Le accuse sono, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, traffico di stupefacenti, estorsione, rapina, usura, ricettazione, riciclaggio, turbata libertà degli incanti, furto aggravato, favoreggiamento, violazione delle leggi sulle armi, con le aggravanti mafiose. Gli arresti sono stati eseguiti dal Ros con il supporto dei carabinieri in Veneto, Emilia Romagna, Lombardia e Calabria. Contestualmente, si sta procedendo alla notifica di più di cento informazioni di garanzia e a numerose perquisizioni e sequestri di ... Leggi su ilfattoquotidiano

