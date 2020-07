Morto sul lavoro in Friuli. Cernigoi (UGL Friuli Venezia Giulia): “Ancora una vittima, strage inaccettabile” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Si continua a morire sui luoghi di lavoro e questo è inaccettabile per un Paese civile e moderno come il nostro. Oggi l’ennesima vittima, in Friuli, che purtroppo conferma la necessità, sempre più stringente, di migliorare il sistema dei controlli nelle aziende e di svolgere una formazione idonea e attenta alla spiegazione dei rischi delle mansioni svolte”. E’ quanto afferma il Segretario regionale del Friuli Venezia Giulia, Matteo Cernigoi, in seguito alla morte di un operaio manutentore di 24 anni, rimasto schiacciato da una pressa all’interno di un prosciuttificio di San Daniele del Friuli, in provincia di Udine.“Alla famiglia del ragazzo ... Leggi su udine20

smolla_mi : @MariaTe31974283 Ok, ma è morto sul colpo? Perché non è intervenuto qualcuno? - JamesZaky : RT @ISentinellidi: adinolfi: '#DjFabo morto? hitler i disabili li eliminava gratis'. Sospeso da #Facebook. Ma tanto tornerà con una piccola… - islkotb : RT @agensir: Vittime sul #lavoro. 24enne morto in prosciuttificio di San Daniele del Friuli. Rota (Fai Cisl): “inaccettabile, Governo non d… - Katyaelle : @ChiaraBistrot Il nome non lo ricordo ma di cognome era Lorandi. Poi era stato ritrovato morto sul monte Maddalena, collina di Brescia. - stanco_sono : @SpudFNVPN Il problema è.. chi spinge sul lato opposto? Ghoulam è morto e Rui non serve. -