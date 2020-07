Milan, tris in rimonta col Parma e agganciato il Napoli. Il Bologna grazia Gattuso, Ranieri salva la Samp (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Milan vince 3-1 in rimonta contro il Parma e aggancia al sesto posto il Napoli, che è stato fermato sull'1-1 dal Bologna. I rossoneri passano in svantaggio sul finire del primo tempo a causa di una rete dell'ex Kucka, ma nella ripresa si scatenano e confermano di essere una delle squadre più in forma del campionato post-Covid. Prima il pareggio di Kessie con un gran destro da fuori aria, poi il sorpasso di Romagnoli con un colpo di testa vincente e infine il tris siglato da Calhanoglu. Beffato, invece, il Napoli che, dopo essere passato in vantaggio al settimo minuto grazie al gol di Manolas, ha quasi rischiato di perdere: negli ultimi 20 minuti il Bologna ha dominato, prima pareggiando con Barrow e poi colpendo un palo con Danilo al ... Leggi su liberoquotidiano

princigallomich : Pari Napoli, Milan vince ed è 6°, Samp tris sul Cagliari - Notiziedi_it : Pari Napoli, Milan vince ed è 6°, Samp tris sul Cagliari - clikservernet : Serie A, il Milan rimonta con un gioiello di Kessie, solo un pari per il Napoli. Tris della Samp con Bonazzoli - Noovyis : (Serie A, il Milan rimonta con un gioiello di Kessie, solo un pari per il Napoli. Tris della Samp con Bonazzoli) P… - QdSit : Pari Napoli, Milan vince ed e’ 6°, Samp tris sul Cagliari #qds #qdsnotizie -