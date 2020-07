Milan, Pioli: “Grande reazione. Kessie super, ma all’inizio quante difficoltà” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Milan non si ferma più. I rossoneri travolgono anche il Parma con un secondo tempo di grande sostanza e inanellano il settimo risultato utile consecutivo. Il tecnico Stefano Pioli analizza la prova dei suoi uomini.LE PAROLE DI PioliStefano Pioli racconta le sue impressioni sulla vittoria del Milan contro il Parma ai microfoni di Sky Sport: "E' stata una partita complicata. Eravamo consapevoli delle difficoltà di affrontare questo avversario, bravo a chiudersi e ripartire. Abbiamo creato diverse occasioni anche nel primo tempo, non siamo stati lucidi. Abbiamo avuto una grande reazione nel secondo tempo. Il nostro è stato un percorso, non si può pretendere che un allenatore nuovo e una squadra nuova possano avere subito la continuità di rendimento. ... Leggi su itasportpress

